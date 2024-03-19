Байден задумал новый формат по сдерживанию Китая в Азии

Также одной из тем в рамках саммита может стать проблема покупки базирующейся в Питтсбурге компании US Steel японской корпорацией Nippon Steel. Байден выступает против данной сделки, призывая сохранить «сильные американские сталелитейные компании, основанные на американских сталелитейщиках», что вносит разногласия в отношениях с Токио.