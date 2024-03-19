Адвоката Трампа арестовали по делу о выборах 2020 года

«Стефани Ламберт была арестована маршалами США после слушаний по поводу возможных санкций против нее за распространение конфиденциальных электронных писем от Dominion Voting Systems», — отмечается в материале издания.
Авторы также обращают внимание, что система подсчета голосов Dominion Voting Systems стала одним из центральных сюжетов в слухах о фальсификациях на президентских выборах 2020 года. Ламберт предпринимала попытку получить доступ к данным машинам для голосования в штате Мичиган, из-за чего ей было предъявлено обвинение в уголовном правонарушении. До этого она подавала иск по непризнанию выборов в данном штате.
Ранее Трамп заявил, что евреи, которые голосуют за Демократическую партию США, «ненавидят Израиль и свою религию». Таким образом он прокомментировал недавние призывы лидера демократов в Сенате Чака Шумера сменить руководство Израиля из-за действий в Газе.