Адвоката Трампа арестовали по делу о выборах 2020 года

Авторы также обращают внимание, что система подсчета голосов Dominion Voting Systems стала одним из центральных сюжетов в слухах о фальсификациях на президентских выборах 2020 года. Ламберт предпринимала попытку получить доступ к данным машинам для голосования в штате Мичиган, из-за чего ей было предъявлено обвинение в уголовном правонарушении. До этого она подавала иск по непризнанию выборов в данном штате.