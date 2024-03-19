Стало известно о возможном возвращении всеобщей воинской повинности в Европе

Германия, отменившая воинскую повинность в 2011 году, также обсуждает вопрос о введении обязательной службы для своих граждан из-за нехватки личного состава в вооруженных силах. Согласно годовому отчету, представленному парламенту Германии, в 2023 году бундесвер покинут около 1 537 солдат, что приведет к сокращению его численности до 181 514 человек.