В Казахстане пройдут общественные дискуссии по смене герба

— Вы прекрасно знаете, что изменение герба обсуждается уже определенный период. Президент Казахстана на Национальном курултае предложил обсудить этот вопрос. Он сказал, что если общество выразит общую поддержку по данному вопросу, то надо его в дальнейшем обсудить. Для этого будет создана специальная комиссия, которая предметно рассмотрит этот вопрос, и в случае положительного решения этого вопроса, будут вытекать все остальные по расходам, — сказал Мади Такиев на брифинге в правительстве.