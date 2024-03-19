В Казахстане пройдут общественные дискуссии по смене герба

— Вы прекрасно знаете, что изменение герба обсуждается уже определенный период. Президент Казахстана на Национальном курултае предложил обсудить этот вопрос. Он сказал, что если общество выразит общую поддержку по данному вопросу, то надо его в дальнейшем обсудить. Для этого будет создана специальная комиссия, которая предметно рассмотрит этот вопрос, и в случае положительного решения этого вопроса, будут вытекать все остальные по расходам, — сказал Мади Такиев на брифинге в правительстве.
Он также отказался спрогнозировать сумму и назвать источник финансирования.
— Сначала давайте решим первый вопрос, потом второй, — заявил министр.
Ранее глава государства предложил сменить государственный герб страны.
— В отношении же Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем — объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана, — отметил глава государства.