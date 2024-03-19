Глава Гагаузии планирует подать в суд на президента Молдавии

«Пока еще президент Майя Санду вновь позволила себе дискриминационные нападки на наш народ и нашу автономию. Ее заявления оскорбляют всех гагаузов: как местных жителей, избирателей автономии, так и моих конкурентов на выборах башкана год назад. Санду и ее партия ни во что не ставят ни выбор, ни волю гагаузских избирателей. Наши юристы немедленно инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Майи Санду за ложь и клевету, распространенную на пресс-конференции 18 марта 2024 года».