Глава Гагаузии планирует подать в суд на президента Молдавии

КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее юристы готовят иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации против президента Майи Санду, обвинив ее в распространении клеветы, что Гуцул якобы незаконно возглавила автономию, представляя интересы «преступной группы».
Санду заявила в понедельник, что отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на «преступную группировку “Шор”, а не на жителей автономии, и “выступает против собственного государства”.
«Пока еще президент Майя Санду вновь позволила себе дискриминационные нападки на наш народ и нашу автономию. Ее заявления оскорбляют всех гагаузов: как местных жителей, избирателей автономии, так и моих конкурентов на выборах башкана год назад. Санду и ее партия ни во что не ставят ни выбор, ни волю гагаузских избирателей. Наши юристы немедленно инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Майи Санду за ложь и клевету, распространенную на пресс-конференции 18 марта 2024 года».
По ее словам, выборы в Гагаузии были признаны законными, молдавские госорганы не оспаривали в суде ни ход избирательной кампании, ни результаты голосования. Также Гуцул подчеркивает, что была избрана жителями автономии и работает на благо их интересов.
«Я категорически отвергаю эти ложные обвинения. До поры я игнорировала эту ложь и клевету со стороны гражданки Санду, но сегодня она перешла все границы. Я требую у нее ответа перед законом. Надеемся, что пока еще президент найдет в себе смелость не прятаться за неприкосновенностью и ответить за свои слова».
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия «Шор». Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства республики, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.