В Красноярске продлили арест Александра Глискова до конца апреля

Напомним, его подозревают по ч. 6 ст. 290 УК РФ. С декабря 2016 года по май 2017 года он угрожал руководителю городского предприятия увольнением. Глисков, являясь депутатом, получил крупную взятку за сохранение тем должности, покровительство по службе и создание других благоприятных условий для работы предприятия.