В ЕС секретно готовятся к интеграции Украины и Молдавии, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Чиновники ЕС предпочитают «держать в секрете» работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда западнобалканских стран из-за «побочных эффектов», которые будут иметь последствия для фермеров, сообщает газета Politico.
«Чиновники ЕС заявили, что они предпочитают держать в секрете проводимую работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда западнобалканских стран».
Как отмечает издание, в особенности это делается с учетом «побочных эффектов», которые будут иметь последствия для фермеров.
«Давайте будем честны: никто не хочет говорить об этом (расширении) перед европейскими выборами… Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров — это не то, что вы хотели бы включить в предвыборные программы», — заявил изданию один из европейских чиновников.
Согласно информации газеты, главы европейских государств на саммите
«Комиссия должна была опубликовать сообщение о реформе, предшествующей расширению, в конце февраля. Этого не произошло, и проект был сильно смягчен», — пишет издание.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условия для такого шага.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.