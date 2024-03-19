Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В ЕС секретно готовятся к интеграции Украины и Молдавии, пишут СМИ

Politico: в ЕС тайно ведут работу по подготовке к интеграции Украине и Молдавии.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Чиновники ЕС предпочитают «держать в секрете» работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда западнобалканских стран из-за «побочных эффектов», которые будут иметь последствия для фермеров, сообщает газета Politico.

«Чиновники ЕС заявили, что они предпочитают держать в секрете проводимую работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда западнобалканских стран».

говорится в публикации издания.

Как отмечает издание, в особенности это делается с учетом «побочных эффектов», которые будут иметь последствия для фермеров.

«Давайте будем честны: никто не хочет говорить об этом (расширении) перед европейскими выборами… Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров — это не то, что вы хотели бы включить в предвыборные программы», — заявил изданию один из европейских чиновников.

Согласно информации газеты, главы европейских государств на саммите 21—22 марта «почти не коснутся внутренней домашней работы» по расширению ЕС. Как отмечается в проекте итогового заявления встречи на высшем уровне, они собираются лишь «подвести итоги» того, что необходимо сделать.

«Комиссия должна была опубликовать сообщение о реформе, предшествующей расширению, в конце февраля. Этого не произошло, и проект был сильно смягчен», — пишет издание.

Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условия для такого шага.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

ЕС