Мингорисполком переименовал некоторые остановки Минска

Всего в Минске порядка двух тысяч остановок, а пассажиропоток составляет несколько сотен миллионов человек в год. Оператор наземного общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) — ГП «Минсктранс», в которой работают более 9,5 тысячи сотрудников.