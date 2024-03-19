Мингорисполком переименовал некоторые остановки Минска

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Один из остановочных пунктов городского транспорта будет носить имя легендарного генерала Василия Маргелова, следует из официально опубликованного решения Мингорисполкома.
Название «Маргелова» присвоено остановке на одноименной улице напротив дома № 26 в направлении улицы Шатило. Также теперь в столице будут остановки, носящие имя лейтенанта Андрея Кижеватова (защитника Брестской крепости), советского литератора Максима Лужанина.
Кроме того, столичные власти решили, что целый ряд остановок надо называть не в женском роде, а в мужском: вместо «Театральная» — «Театральный», вместо «Транспортная» — «Транспортный», «Индустриальная» — «Индустриальный», «Галантерейная» — «Галантерейный», «Технологичная» — «Технологичный», «Танковая» — «Танковый», «Полевая» — «Полевой».
Всего в Минске порядка двух тысяч остановок, а пассажиропоток составляет несколько сотен миллионов человек в год. Оператор наземного общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) — ГП «Минсктранс», в которой работают более 9,5 тысячи сотрудников.
Парк предприятия — более 1,2 тысячи автобусов, свыше 700 троллейбусов, более 130 трамваев, порядка 90 электробусов.