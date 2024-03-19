Пашинян хочет отдать Азербайджану два села, чтобы избежать начала войны «в конце недели»

«Наша политика состоит в том, что мы не должны допустить начала войны. По этой причине мы решили, что нам следует пойти на уточнение границы на этих участках. И это мы делаем не только во имя Республики Армения, но и для села Воскепар, села Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сёл», — объяснил глава государства, которого цитирует Общественное телевидение Армении.