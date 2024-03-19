Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана

Ранее министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров рассказал, сколько сел насчитывается в Казахстане, где проживает более 30 тыс. человек. По закону, как отметил глава Минфина, им должны придать статус города. Также он рассказал, что за 10 лет в стране не стало 582 села.