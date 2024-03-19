Токаев заверил послов шести государств в надежном партнерстве

По данным пресс-службы Акорды, верительные грамоты вручили посол Египта Ибтиссам Ракха Ахмед Хасан, посол Сербии Владимир Йовичич, посол Люксембурга Томас Райзен, посол Австралии Джон Уильям Гиринг, посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра и посол Сирии Башар Джафари.
Поздравляя дипломатов с официальным началом их миссии, глава государства обратил внимание на миролюбивую и конструктивную внешнюю политику Казахстана.
«Мы хотим тесно взаимодействовать и поддерживать хорошие отношения cо всеми странами, прежде всего, с нашими ближайшими соседями. Я верю, что на этом пути нас ждет большой успех, и мы будем делать все возможное для укрепления сотрудничества в самых разных областях, включая экономическое сотрудничество, инвестиционную сферу и политический диалог».
В заключении президент добавил:
«Можете быть уверены, что Казахстан будет вашим надежным партнером на международной арене».