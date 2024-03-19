В КНР заявили, что США должны оставить «микрофонную дипломатию» ради ядерного разоружения

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны отказаться от громких заявлений своей «микрофонной дипломатии» и приступить к реальным действиям по контролю за вооружениями и ядерному разоружению. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.