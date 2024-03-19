«Не надо создавать себе проблем»: Магдеев поручил срочно убрать снег с крыш и козырьков

«Наши школы, директора школ, не надо создавать себе проблем, чтобы потом не находиться перед следователем по 238-й статье УК РФ, по которой из-за халатности могут лишить свободы. И с каким состоянием души ходить, если на вверенном тебе объекте пострадает взрослый или ребенок. Призывать никого не собираюсь, я вам поручаю», — подчеркнул руководитель города.