Российского посла вызвали в МИД Молдавии

КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии в связи с проведением выборов президента РФ в Приднестровье, передает корреспондент РИА Новости.
Молдавский МИД не анонсировал вызов дипломата.
Ранее власти республики разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что правительство готовит ответные меры.