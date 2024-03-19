Лукашенко пригласил Новицкого и Василевскую в гости после полета на МКС

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с участниками предстоящего космического полета на Международную космическую станцию (МКС) Олегом Новицким и Мариной Василевской.
Прежде всего глава государства спросил у космонавтов об их самочувствии. Новицкий, который является командиром экипажа, сказал, что настрой у всех боевой.
Участница космического полета от Беларуси — Василевская — в свою очередь отметила, что есть небольшое волнение.
«Все это для меня впервые. Но у меня очень опытный, надежный командир, и он мне дает большую уверенность», — поделилась она.
Лукашенко заявил, что космонавтов после завершения их миссии будут ждать в Беларуси.
«Мы будем очень переживать за вас и надеяться, что после возвращения я увижу вас здесь», — цитирует президента его пресс-служба.
Белорусский лидер пригласил Новицкого и Василевскую в гости и пообещал приготовить для них фирменный салат «Молодость».
«Приготовим, Олег, традиционный наш салат. Марину угостим. Мы ее научим готовить наш салат», — подчеркнул Лукашенко. Первая белорусская космонавтка.
Впервые на космическом корабле «Союз МС-25» на МКС отправится представитель Беларуси — Марина Василевская. Также в составе международного экипажа — российский космонавт, уроженец Беларуси, Олег Новицкий (командир экипажа) и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Пуск состоится в четверг, 21 марта, с космодрома Байконур.
Подготовлен и экипаж дублеров: космонавт «Роскосмоса» Иван Вагнер, Анастасия Ленкова (Беларусь) и астронавт НАСА Дональд Петтит.
Всего Новицкий и Василевская на МКС пробудут 12 суток, после чего отправятся на Землю на корабле «Союз МС-24».
Планируется, что на космической станции белоруска будет проводить исследования в биомедицинской сфере, в области аграрных технологий по выращиванию растений в космосе, а также выполнит другие задачи.