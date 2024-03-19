В Новосибирской области переизберут бизнес-омбудсмена

Напомним, что 28 марта истекает срок полномочий действующего бизнес-омбудсмена Николая Мамулата, который был назначен на должность в 2019 году. В связи с этим 23 января был объявлен конкурс на должность уполномоченного. Конкурсная комиссия в течение 45 дней принимала предложения.