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В Новосибирской области переизберут бизнес-омбудсмена

В Заксобрании региона состоялись депутатские слушания по кандидатурам на должность бизнес-омбудсмена Новосибирской области. За кресло уполномоченного борются два человека.
Источник: Reuters

Напомним, что 28 марта истекает срок полномочий действующего бизнес-омбудсмена Николая Мамулата, который был назначен на должность в 2019 году. В связи с этим 23 января был объявлен конкурс на должность уполномоченного. Конкурсная комиссия в течение 45 дней принимала предложения.

В итоге на должность омбудсмена претендуют два кандидата: действующий уполномоченный Николай Мамулат и исполнительный директор организации «Опора России» Наталья Кошелева.

Большинством голосов депутаты поддержали Николая Мамулата. За него отдали 17 голосов, за Наталью Кошелеву — 2 голоса.

Решение, кто станет бизнес-омбудсменом, примет сессия.

Напомним, что Николай Мамулат был избран на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области 31 января 2019 года на сессии Заксобрания. За его кандидатуру проголосовало 63 депутата. Его соперницу, юриста Наталью Пинигину, поддержало три парламентария.

Ранее «Прецедент» сообщал, что Верховный суд отказался рассматривать жалобу новосибирского КБК по мусорному полигону. Редакция также писала о том, что избирком Новосибирской области озвучил окончательные итоги выборов президента РФ.

Егор САФРОНОВ.