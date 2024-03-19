В Новосибирской области переизберут бизнес-омбудсмена

Напомним, что 28 марта истекает срок полномочий действующего бизнес-омбудсмена Николая Мамулата, который был назначен на должность в 2019 году. В связи с этим 23 января был объявлен конкурс на должность уполномоченного. Конкурсная комиссия в течение 45 дней принимала предложения.
В итоге на должность омбудсмена претендуют два кандидата: действующий уполномоченный Николай Мамулат и исполнительный директор организации «Опора России» Наталья Кошелева.
Большинством голосов депутаты поддержали Николая Мамулата. За него отдали 17 голосов, за Наталью Кошелеву — 2 голоса.
Решение, кто станет бизнес-омбудсменом, примет сессия.
Ранее «Прецедент» сообщал, что Верховный суд отказался рассматривать жалобу новосибирского КБК по мусорному полигону. Редакция также писала о том, что избирком Новосибирской области озвучил окончательные итоги выборов президента РФ.
Егор САФРОНОВ.