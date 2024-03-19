Медведев раскритиковал Запад за противоречивость в отношении России

«[Власти США] открыто, без стеснения ведут гибридную войну против нас. И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это всё равно, как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной», — отметил он.