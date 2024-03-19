Медведев раскритиковал Запад за противоречивость в отношении России

Об этом 19 марта написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«[Власти США] открыто, без стеснения ведут гибридную войну против нас. И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это всё равно, как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной», — отметил он.
Медведев также обратил внимание на такую же противоречивую политику Франции и Германии. По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон, «главный лягушатник», пытается запугать Россию высадкой французов в Крыму и одновременно клянется сразу ответить президенту РФ Владимиру Путину в случае звонка.
Руководство ФРГ в свою очередь отказывается считать Путина президентом России и признавать результаты прошедших в стране президентских выборов, но заявляет о готовности к переговорам, напомнил Медведев.
Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что американские власти хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем «прямо сейчас без предварительных условий». Она отметила, что США и Япония подготовили проект резолюции, которая подтверждает обязательства стран — участниц Договора о космосе не размещать ядерное оружие на орбите Земли.
В ответ на это заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский сказал, что диалог между Москвой и Вашингтоном о контроле ракетно-ядерного вооружения возможен, если Запад пересмотрит свой политический курс относительно России. По словам зампостпреда, в настоящее время взаимоотношения Запада с Россией сводятся к попыткам США и НАТО нанести ей стратегическое поражение.
Тогда же заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев сообщил «Известиям», что ответственность за недостаточное урегулирование сферы контроля над вооружениями несут США, а их новое предложение вступить в переговоры по данной теме может говорить об изменении позиции Вашингтона.