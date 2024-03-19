Молдавия объявила российского дипломата персоной нон грата

КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов получил уведомление, что один из сотрудников дипмиссии был объявлен персоной нон грата, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии в Telegram-канале.
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов во вторник прибыл в министерство иностранных дел Молдавии. Его вызвали из-за открытия избирательных участков для выборов президента России на территории Приднестровья, передает корреспондент РИА Новости. МИД Молдавии не анонсировал вызов дипломата.
«Посол Российской Федерации Олег Васнецов вызван в МИД. Посол Российской Федерации был официально уведомлен о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну», — сообщает МИД.
Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.