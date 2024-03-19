МИД Индии считает абсурдными заявления МО Китая по поводу штата Аруначал-Прадеш

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 марта. /ТАСС/. МИД Индии назвал «абсурдными» комментарии Минобороны КНР о принадлежности северо-восточного штата Аруначал-Прадеш. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Индии Рандхира Джайсвала.
«Мы приняли к сведению комментарии официального представителя Министерства обороны Китая, выдвинувшего абсурдные претензии насчет территории индийского штата Аруначал-Прадеш. Повторение необоснованных аргументов в этом отношении не придает таким утверждениям никакой обоснованности», — говорится в заявлении представителя индийского внешнеполитического ведомства.
«Аруначал-Прадеш был, есть и всегда будет неотделимой и неотъемлемой частью Индии. Ее народ будет продолжать получать выгоду от наших программ развития и инфраструктурных проектов», — указал Джайсвал.
Ранее заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Китая старший полковник Чжан Сяоган прокомментировал открытие туннеля «Села» в индийском штате Аруначал-Прадеш. Он назвал Цзаннань (китайское название штата Аруначал-Прадеш) неотъемлемой частью КНР. Чжан Сяоган отметил, что Пекин никогда не признавал принадлежность региона к Индии и решительно выступает против «так называемого Аруначал-Прадеша, незаконно созданного Индией».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 9 марта посетил штат Аруначал-Прадеш, где принял участие в церемонии открытия туннеля «Села». Строительство объекта призвано улучшить транспортную доступность региона и сделать его более привлекательным для туристов. Кроме того, туннель облегчит сухопутным войскам Индии переброску частей в этот пограничный с КНР регион.
Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в горных районах.