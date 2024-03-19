МИД Индии считает абсурдными заявления МО Китая по поводу штата Аруначал-Прадеш

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в горных районах.