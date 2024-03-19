Около 5 тысяч человек мобилизовали во время проверки белорусской армии

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Поставка личного состава в ходе проверки боеготовности завершена в белорусской армии, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
«Для выполнения задач прибыло порядка 5000 военнообязанных», — говорится в сообщении.
Ранее, по состоянию на 17 марта, число мобилизованных было свыше 3000 человек. Тогда в оборонном ведомстве заверили, что личный состав прибывал оперативно и «в самые короткие сроки».
Как пояснял начальник Генштаба Виктор Гулевич, проверка, которая проходит в белорусской армии, — комплексная. Приводятся в готовность как 19-я отдельная механизированная бригада, так и ряд воинских частей Западного оперативного командования.
В частности, во время проверки некоторые военнослужащие уже выдвинулись из района сосредоточения. Оборудованы блокпосты. Также бойцы замаскировали технику и приступили к выполнению учебно-боевых задач.
Также часть «запасников» под руководством опытных инструкторов уже проходит курс занятий по индивидуальной подготовке.
«Военнообязанные постигают основы тактической, инженерной, огневой, военно-медицинской подготовки под руководством военнослужащих, прошедших обучение в Российской Федерации», — отметили ранее в Минобороны.