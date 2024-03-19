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Лукашенко рассчитывает на продолжение сотрудничества с РФ по космосу

Белорусский президент намерен попросить российскую сторону, чтобы на орбиту отправилась и дублер первой космонавтки из Беларуси.
Источник: AP 2023

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется на то, что сотрудничество с РФ в космической сфере продолжится.

Такое заявление глава государства сделал во время общения по видеосвязи с членами основного экипажа 21-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) Олегом Новицким и Мариной Василевской.

Лукашенко хотел бы, чтобы на орбиту слетали и Новицкий, и Василевская, и дублер белоруски — Анастасия Ленкова.

«Хотелось бы, чтобы вы втроем слетали», — сказал президент.

Кроме того, Лукашенко пригласил в гости Василевскую и Новицкого. Он пообещал угостить их фирменным салатом после завершения полета в космос.

Первая белоруска в космосе

Планируется, что 21 марта на космическом корабле «Союз МС-25» в первые в истории в космос полетит представительница Беларуси — Марина Василевская. Экипажем будет руководить российский космонавт, уроженец Беларуси Олег Новицкий. Еще одна участница полета — астронавт НАСА Трейси Дайсон.

В экипаж дублеров вошли космонавт «Роскосмоса» Иван Вагнер, Анастасия Ленкова (Беларусь) и астронавт НАСА Дональд Петтит.

Всего Новицкий и Василевская на МКС пробудут 12 суток, после чего отправятся на Землю на корабле «Союз МС-24».

Лукашенко Александр
космос