Лукашенко рассчитывает на продолжение сотрудничества с РФ по космосу

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется на то, что сотрудничество с РФ в космической сфере продолжится.
Такое заявление глава государства сделал во время общения по видеосвязи с членами основного экипажа 21-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) Олегом Новицким и Мариной Василевской.
Лукашенко хотел бы, чтобы на орбиту слетали и Новицкий, и Василевская, и дублер белоруски — Анастасия Ленкова.
«Хотелось бы, чтобы вы втроем слетали», — сказал президент.
Кроме того, Лукашенко пригласил в гости Василевскую и Новицкого. Он пообещал угостить их фирменным салатом после завершения полета в космос.
Первая белоруска в космосе
Планируется, что 21 марта на космическом корабле «Союз МС-25» в первые в истории в космос полетит представительница Беларуси — Марина Василевская. Экипажем будет руководить российский космонавт, уроженец Беларуси Олег Новицкий. Еще одна участница полета — астронавт НАСА Трейси Дайсон.
В экипаж дублеров вошли космонавт «Роскосмоса» Иван Вагнер, Анастасия Ленкова (Беларусь) и астронавт НАСА Дональд Петтит.
Всего Новицкий и Василевская на МКС пробудут 12 суток, после чего отправятся на Землю на корабле «Союз МС-24».