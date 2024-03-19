Аким города в ВКО подал в суд на женщину, назвавшую его «царем»

«2 марта мне стало известно, что гражданка распространила следующие сведения: “А где аким Драчев? Приехал на корыте. А теперь у него машины по 50 млн. Ему чужды эти проблемы, раньше был аким, а теперь ЦАРЬ”. Распространенные ответчиком сведения порочат мои честь и достоинство. Согласно п. 1 ст. 143 ГК РК гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержение сведений, которые порочат его честь, достоинство и деловую репутацию», — указывается в опубликованном в соцсетях исковом заявлении.
Чиновник попросил суд признать эти сведения не соответствующими действительности. В суде Восточно-Казахстанской области подтвердили, что исковое заявление действительно поступило.
«Данное гражданское дело находится в производстве судьи, дата рассмотрения еще не назначена», — пояснили в суде.
По информации официального сайта акимата Шемонаихинского района, Егор Драчев родился 29 ноября 1988 года в селе Бородулиха Бородулихинского района Семипалатинской области. Женат, воспитывает двоих сыновей, имеет высшее образование.
В 2011 году закончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима по специальности «юриспруденция».
Свою трудовую деятельность начал в 2007 году.
До 2012 года работал на различных должностях в Бородулихинском районе.
В 2012 году впервые поступил на государственную службу ведущим специалистом в ГУ «УДКГСЭН МЗ РК ВКО по Бородулихинскому району».
С 2013 по 2016 годы — главный специалист юридического отдела аппарата акима Бородулихинского района. С 2016 по 2017 годы — заместитель акима Бородулихинского сельского округа Бородулихинского района.
С 2017 по апрель 2018 года — заместитель акима Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района.
С 17 апреля 2018 года по 1 марта 2021 года занимал должность акима Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района.
1 марта 2021 года назначен исполняющим обязанности акима Шемонаихи, а 6 апреля — акимом города.