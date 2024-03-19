Аким города в ВКО подал в суд на женщину, назвавшую его «царем»

«2 марта мне стало известно, что гражданка распространила следующие сведения: “А где аким Драчев? Приехал на корыте. А теперь у него машины по 50 млн. Ему чужды эти проблемы, раньше был аким, а теперь ЦАРЬ”. Распространенные ответчиком сведения порочат мои честь и достоинство. Согласно п. 1 ст. 143 ГК РК гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержение сведений, которые порочат его честь, достоинство и деловую репутацию», — указывается в опубликованном в соцсетях исковом заявлении.