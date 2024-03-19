В Воронежской области мигрантам запретили работать в маршрутках и в такси

В Воронежской области ужесточили требования по трудоустройству мигрантов. В принятый ранее документ губернатор Александр Гусев внес изменения в сторону ужесточения ранее действовавших правил.
В список отраслей, где мигрантам больше работать нельзя добавили деятельность в сферах телекоммуникации и сухопутного транспорта. То есть, гастарбайтеров теперь не разрешат принимать в организации, обслуживающие ТВ, радио и интернет. Также они не смогут работать водителями маршруток и таксистами.
Ранее мигрантам запретили работать на предприятиях, которые занимаются обеспечением жителей Воронежской области электрической энергией, газом, паром, кондиционированием воздуха, очисткой и распределение воды, а также в агентствах по временному трудоустройству.
Предпринимателям и руководителям государственных организаций дали три месяца, чтобы распрощаться с теми мигрантами, которые работают на запретных должностях на данный момент.