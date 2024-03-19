Reuters: Путин после инаугурации посетит Китай

Лидеры РФ и КНР встречались более 40 раз. В последний раз — в октябре 2023 года, когда Владимир Путин принял участие в международном форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. По итогам 2022 года товарооборот между Китаем и Россией вырос на 29,3%, до $190 млрд, в 2023-м — на 26,3%, до $240,1 млрд. Кремль сообщал, что не видит угрозы зависимости в развитии российско-китайских торговых отношений.