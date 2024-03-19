Ильсур Хисматуллин назначен и.о. главы Кировского и Московского районов

Вчера главой администрации Кировского и Московского районов Казани покинул свой пост Сергей Миронов. Причиной этого решения стал иск прокуратуры Республики Татарстан с требованием его увольнения в связи с утратой доверия. Ранее иск был удовлетворен Вахитовским райсудом Казани, а затем подтвержден Верховным судом Республики Татарстан.