«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», — сказали в ведомстве.
Российские бойцы также отразили шесть контратак штурмовиков трех бригад ВСУ в районах Первомайского, Тоненького и Бердычей в ДНР.
Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе российские бойцы поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».
В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.
В воскресенье бойцы освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области.