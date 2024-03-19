Лукашенко боится, что американцы похитят белоруску на МКС

МИНСК, 19 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского космонавта Олега Новицкого приглядывать на МКС за белоруской Мариной Василевской, чтобы американцы не похитили ее в свой сегмент Международной космической станции (МКС).
Старт ракеты намечен на 21 марта. В основной экипаж корабля «Союз МС-25» входят российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24».
«Олег, я только единственно попрошу тебя (там же американский есть сегмент станции): ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили в свой сегмент», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба на встрече в формате видеоконференции с Новицким и Василевской.
Новицкий в ответ пообещал, что Василевская будет заходить в американский сегмент только с командиром. «Да-да, я тебя очень прошу! Персонально посмотри! Нам же она нужна на Земле потом», — ответил президент Белоруссии. Он сообщил, что белоруски — красивые девушки.
«Наши девчонки красивые. Чтобы там американцы не смотрели на них», — полушутя заметил белорусский лидер.