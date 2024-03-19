Лукашенко боится, что американцы похитят белоруску на МКС

«Олег, я только единственно попрошу тебя (там же американский есть сегмент станции): ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили в свой сегмент», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба на встрече в формате видеоконференции с Новицким и Василевской.