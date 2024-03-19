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ЧП на шахте «Пионер», пошлины ЕС на зерно и НАТО на Кавказе. Темы брифинга Пескова

ЧП на шахте в Амурской области, планы ЕС ввести пошлины на российское продовольствие и активность НАТО на Южном Кавказе стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня глава государства выступит на заседании коллегии ФСБ — «он традиционно делает это ежегодно».

Во второй половине дня Путин встретится с руководителями думских фракций «по тематике президентских выборов» и «по планам развития на предстоящий период».

Кроме того, президент побеседует с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым. Это будет их «первый контакт» после назначения Сагинтаева.

Встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой «пока в ближайшие день-два в планах» главы государства нет. «Как только она появится, будем вас информировать».

Путин уже получил поздравления с победой на выборах от зарубежных коллег, в том числе поговорил по телефону с президентами Ирана и Туркменистана Эбрахимом Раиси и Сердаром Бердымухамедовым.

«Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне». По мере их приближения Кремль проинформирует о планах.

О ЧП на шахте «Пионер» в Амурской области

Путин уже «с утра получил доклады министра по ЧС Александра Куренкова и главы Амурской области Василия Орлова по ситуации на аварийной шахте “Пионер”.

Президент «дал указание предпринять все необходимые меры для спасения шахтеров».

О пошлинах ЕС на зерно из РФ

В Кремле видели публикацию Financial Times о планах ЕС ввести пошлины на российское зерно. «Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться, и будет ли вообще».

О результатах выборов на зарубежных участках

На зарубежных участках «тоже Путин одержал победу», хотя есть «разные цифры в разных географических точках».

«Любой голос важен в этом голосовании», и каждый стал вкладом в переизбрание действующего президента с «беспрецедентным счетом».

О поездке Столтенберга по Кавказу

«Общие устремления НАТО укрепить свое присутствие на Южном Кавказе хорошо известны и видны невооруженным глазом».

Контакты с НАТО и прием генсека альянса Йенса Столтенберга — «суверенное право кавказских государств».

Россия в своих контактах с кавказскими государствами намерена ориентироваться на двусторонние отношения.

О компенсации НПЗ ущерба от атак беспилотников

«Мне неизвестно об этом. Скорее, это все-таки профиль правительства».

Песков Дмитрий