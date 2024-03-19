ЧП на шахте «Пионер», пошлины ЕС на зерно и НАТО на Кавказе. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня глава государства выступит на заседании коллегии ФСБ — «он традиционно делает это ежегодно».
Во второй половине дня Путин встретится с руководителями думских фракций «по тематике президентских выборов» и «по планам развития на предстоящий период».
Кроме того, президент побеседует с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым. Это будет их «первый контакт» после назначения Сагинтаева.
Встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой «пока в ближайшие день-два в планах» главы государства нет. «Как только она появится, будем вас информировать».
Путин уже получил поздравления с победой на выборах от зарубежных коллег, в том числе поговорил по телефону с президентами Ирана и Туркменистана Эбрахимом Раиси и Сердаром Бердымухамедовым.
«Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне». По мере их приближения Кремль проинформирует о планах.
О ЧП на шахте «Пионер» в Амурской области
Путин уже «с утра получил доклады министра по ЧС Александра Куренкова и главы Амурской области Василия Орлова по ситуации на аварийной шахте “Пионер”.
Президент «дал указание предпринять все необходимые меры для спасения шахтеров».
О пошлинах ЕС на зерно из РФ
В Кремле видели публикацию Financial Times о планах ЕС ввести пошлины на российское зерно. «Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться, и будет ли вообще».
О результатах выборов на зарубежных участках
На зарубежных участках «тоже Путин одержал победу», хотя есть «разные цифры в разных географических точках».
«Любой голос важен в этом голосовании», и каждый стал вкладом в переизбрание действующего президента с «беспрецедентным счетом».
О поездке Столтенберга по Кавказу
«Общие устремления НАТО укрепить свое присутствие на Южном Кавказе хорошо известны и видны невооруженным глазом».
Контакты с НАТО и прием генсека альянса Йенса Столтенберга — «суверенное право кавказских государств».
Россия в своих контактах с кавказскими государствами намерена ориентироваться на двусторонние отношения.
О компенсации НПЗ ущерба от атак беспилотников
«Мне неизвестно об этом. Скорее, это все-таки профиль правительства».