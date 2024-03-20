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Поэт Николай Вяткин из Иркутска погиб на СВО

Поэт из Иркутска Николай Вяткин погиб при выполнении боевых задач на СВО.

Источник: Минкультуры Иркутской области

Поэт из Иркутска Николай Вяткин погиб на СВО. В зону спецоперации он пошёл служить добровольцем в 2023 году. Был разведчиком-штурмовиком. О его гибели в соцсетях сообщили вдова и сын.

Николай Вяткин родился в 1968 году в городе Алзамай Нижнеудинского района Иркутской области. После окончания школы учился на филфаках университетов в Красноярске и Иркутске. В2001 году Николай стал членом Союза писателей России. В 2003 году вместе с женой Еленой Вяткиной он организовал семейный ансамбль «Рябиновый дождь», они выступали со своими детьми.

Николай Вяткин был автором стихов, которые звучали в исполнении семейного ансамбля, который пользовался успехом, получая призы на многих всероссийских и международных конкурсах. Музыканты часто гастролировали по стране. Друзья поэта вспоминают его не только как поэта, но и как замечательного этномузыканта. В 2006 году семья Вяткиных получила признание как «Почетная семья Иркутска».

Потом Вяткины решили уехать в Москву, поселились в Сергиевом Посаде, где прожили 11 лет, и всё же вернулись на родину, в Иркутск. В память о поэте Николае Вяткине в третьем номере журнала «Сибирь» опубликуют его стихотворения.

Министерство культуры Иркутской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего на СВО Николая Вяткина.