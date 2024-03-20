Поэт Николай Вяткин из Иркутска погиб на СВО

Николай Вяткин был автором стихов, которые звучали в исполнении семейного ансамбля, который пользовался успехом, получая призы на многих всероссийских и международных конкурсах. Музыканты часто гастролировали по стране. Друзья поэта вспоминают его не только как поэта, но и как замечательного этномузыканта. В 2006 году семья Вяткиных получила признание как «Почетная семья Иркутска».