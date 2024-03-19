Казахстан и Узбекистан установят друг у друга счетчики трансграничных вод

«При этом, Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а узбекская сторона — у нас. Также стороны будут обмениваться информацией в онлайн-режиме. Казахстан получит доступ к данным, собранным в Узбекистане, а узбекская сторона — к нашим», — уточняется в сообщении.