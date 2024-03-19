Казахстан и Узбекистан установят друг у друга счетчики трансграничных вод

АЛМАТЫ, 19 мар — Sputnik. Казахстан договорился с Узбекистаном об установке счетчиков, которые позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими странами воды, сообщили в пресс-службе министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.
«При этом, Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а узбекская сторона — у нас. Также стороны будут обмениваться информацией в онлайн-режиме. Казахстан получит доступ к данным, собранным в Узбекистане, а узбекская сторона — к нашим», — уточняется в сообщении.
В пресс-службе отметили, что договоренность важна для Казахстана, поскольку у него географически меньший доступ к истокам рек.
Сейчас эксперты из обеих стран решают, где будут установлены счетчики для учета воды. Также ведутся переговоры с международными организациями для привлечения их к данному проекту.
«Установка счетчиков позволит наблюдать за объемами воды, потребляемой обеими странами, в онлайн-режиме. Уже в апреле мы планируем начать переговоры по реализации аналогичных проектов с другими нашими соседями», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Ранее сообщалось, что казахстанские сенаторы одобрили ратификацию Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков.
Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий сената, рассматривавший документ на заседаниях рабочей группы, отмечает, что ратификация Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков поможет использовать трансграничные реки вместе с соседями более справедливо и разумно.