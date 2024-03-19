Россияне из Молдавии видят в Москве друга, заявил посол

КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Голосование в Кишиневе и в Приднестровье на выборах президента России продемонстрировало намерение российских соотечественников видеть в России друга, заявил во вторник журналистам посол РФ в Молдавии Олег Васнецов.
Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.
«Cамо голосование, которое проходило здесь, в Кишинёве и в Приднестровье, ярко продемонстрировало желание и намерение соотечественников в Молдавии видеть в России не только союзника, но и друга», — сказал Васнецов на брифинге в посольстве.