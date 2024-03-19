МИД Молдавии заявил, что не желает видеть делегацию России на сессии ФАО

«Нам также было объявлено о том, что предстоящая в мае месяце 34 региональная сессия ФАО — международной организации по вопросам продовольствия ООН, состоится здесь, в Кишиневе, а МИД выступает организатором и хозяином этого мероприятия. На этой сессии не хотят видеть делегацию Российской Федерации, нам предложили, чтобы российская делегация при желании выступила онлайн».