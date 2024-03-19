Во Франции заявили о готовности армии к самым трудным конфликтам

«Французская армия готова. Как бы не развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это», — сообщил Шилль.