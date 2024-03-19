Дума расширила перечень преступлений, исключающих контракт с Минобороны

«Мы считаем, что не нужно увеличивать количество статей и, соответственно, уменьшать количество лиц, которые могут быть призваны. Более того, продолжаются дискуссии, наоборот, по поводу того, чтобы была возможность вовлечения в СВО большего количества лиц, которые находятся под судом или под следствием», — пояснил Крашенинников. Депутат также допустил, что будет создан единый перечень преступлений, а круг подследственных, которые смогут подписать контракт с Минобороны, «немного расширится». «Сейчас перечень разный для тех, кто под судом и следствием, и тех, в отношении кого вынесен приговор», — пояснил он.