ГПК: въезда в Литву ожидают более 2000 фур

«Самый загруженный маршрут на данном направлении проходит через “Мядининкай” (“Каменный Лог”), его контрольные службы за сутки оформили всего 62 большегруза из 500 возможных», — уточнили в ГПК.
Перед пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на границе с Латвией въезда в соседнюю страну ожидают 690 грузовиков.
Что касается легкового транспорта, то перед польским «Тересполем» («Брест») стоят почти 200 авто. Небольшая очередь сохраняется и на литовском направлении — в «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог») въезда ожидают 50 и 80 легковушек соответственно.