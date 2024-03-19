ГПК: въезда в Литву ожидают более 2000 фур

Что касается легкового транспорта, то перед польским «Тересполем» («Брест») стоят почти 200 авто. Небольшая очередь сохраняется и на литовском направлении — в «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог») въезда ожидают 50 и 80 легковушек соответственно.