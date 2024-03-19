«Работаю в Москве»: глава Башкирии отправился в очередную рабочую поездку

Руководитель региона отправился на организованную премьер-министром России Михаилом Мишустиным стратегическую сессию «Стратегия пространственного развития». На мероприятии представители власти обсуждают развитие страны до 2025 года в части повышения качества и уровня жизни населения, ускорения темпов экономического роста, технологического развития, а также обеспечение национальной безопасности.
— Решения, которые примем сегодня, обязательно учтем и в стратегии развития Башкортостана до 2030 года, — отметил в своей публикации Радий Хабиров.