В Омск приехал министр науки Валерий Фальков

Сегодня, 19 марта, в Омск прилетел министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщил порталу Om1.ru источник. Визит федерального чиновника несколько раз переносился, но, наконец, состоялся. В Омск Фальков прибыл из Новосибирска, где посетил строительную площадку Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в наукограде Кольцово.