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В Омск приехал министр науки Валерий Фальков

Федеральный чиновник посетит несколько учебных заведений и откроет новый корпус ОмГУ.

Источник: минобрнауки

Сегодня, 19 марта, в Омск прилетел министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщил порталу Om1.ru источник. Визит федерального чиновника несколько раз переносился, но, наконец, состоялся. В Омск Фальков прибыл из Новосибирска, где посетил строительную площадку Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в наукограде Кольцово.

В Омске Валерий Фальков 20 марта примет участие в открытии нового корпуса Омского государственного университета на Фрунзе. Также министр в рамках рабочей поездки посетит ОмГТУ и СибАДи.