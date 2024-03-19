Глава Перми призывает принять участие в голосовании за объекты благоустройства

В число объектов для благоустройства в 2025 году вошли: в Мотовилихинском районе — Сквер журналистов, зеленая зона на ул. Гашкова, 12, сквер у памятника архитектуры «Дом специалистов»; в Кировском районе — сквер у детского сада «Симфония» и сквер на ул. Пензенской; в Орджоникидзевском районе — парк культуры и отдыха им. Чехова, сквер у ДК им. Пушкина, сквер им. Мичурина; в Индустриальном районе — сад им. Миндовского и бульвар на ул. Геологов; в Дзержинском районе — сквер на ул. Таврической, сквер на ул. Докучаева, 40, а также бульвар вдоль проспекта Паркового; в Ленинском районе — сад им. Любимова, «Аллея памяти» на ул. Екатерининской; в Свердловском районе — бульвар в микрорайоне Юбилейный, сквер на ул. Солдатова у здания № 29 В, сквер на ул. Краснополянской, 5; в поселке Новые Ляды — сквер ул. Мира, 1.