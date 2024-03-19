Глава Перми призывает принять участие в голосовании за объекты благоустройства

Глава Перми Эдуард Соснин призывает пермяков принять активное участие в голосовании по выбору одного из 19 объектов благоустройства, которые расположены в разных районах города. Набравшее наибольшее количество голосов общественное пространство благоустроят в следующем году.
В этом году список объектов для голосования значительно увеличился. Они расположены во всех районах города, поэтому голосование станет более адресным. Горожане смогут проголосовать за объект благоустройства именно в их районе.
За объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» уже проголосовали 42 тыс. пермяков. Отдать свой голос можно до 30 апреля на сайте 59.gorodsreda.ru Проголосовать можно и с помощью волонтеров, которых можно увидеть в торговых центрах, парках и скверах, на самых проходных улицах во всех районах Перми. Узнать их можно по брендированной одежде.
«Участвуйте в голосовании и выбирайте, какое общественное пространство преобразится в Перми уже в следующем году», — призывает глава города Эдуард Соснин.
В число объектов для благоустройства в 2025 году вошли: в Мотовилихинском районе — Сквер журналистов, зеленая зона на ул. Гашкова, 12, сквер у памятника архитектуры «Дом специалистов»; в Кировском районе — сквер у детского сада «Симфония» и сквер на ул. Пензенской; в Орджоникидзевском районе — парк культуры и отдыха им. Чехова, сквер у ДК им. Пушкина, сквер им. Мичурина; в Индустриальном районе — сад им. Миндовского и бульвар на ул. Геологов; в Дзержинском районе — сквер на ул. Таврической, сквер на ул. Докучаева, 40, а также бульвар вдоль проспекта Паркового; в Ленинском районе — сад им. Любимова, «Аллея памяти» на ул. Екатерининской; в Свердловском районе — бульвар в микрорайоне Юбилейный, сквер на ул. Солдатова у здания № 29 В, сквер на ул. Краснополянской, 5; в поселке Новые Ляды — сквер ул. Мира, 1.
Всероссийское голосование за объекты благоустройства стартовало 15 марта и продлится по 30 апреля. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет.
По итогам прошлогоднего голосования 37,4 тыс. пермяков в рамках федеральной программы объектом для благоустройства выбрали долину реки Данилихи. Работы начнутся в 2024 году.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» инициировал президент России Владимир Путин.