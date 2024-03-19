Макрон пообещал сделать все для недопущения эскалации конфликта на Украине

В ходе посещения Марселя Макрон подошел к горожанам на его улицах. «Господин президент, можете ли вы пообещать, что войны не будет?» — спросил его один из подростков. «Мы делаем все, чтобы ее не было», — ответил Макрон. По его словам, необходимо убедить Россию, чтобы она прекратила боевые действия.