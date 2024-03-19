Макрон пообещал сделать все для недопущения эскалации конфликта на Украине

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Марсель пообещал сделать все, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине.
Французский лидер прибыл в Марсель, где проходит масштабная полицейская операция по борьбе с наркопреступностью.
В ходе посещения Марселя Макрон подошел к горожанам на его улицах. «Господин президент, можете ли вы пообещать, что войны не будет?» — спросил его один из подростков. «Мы делаем все, чтобы ее не было», — ответил Макрон. По его словам, необходимо убедить Россию, чтобы она прекратила боевые действия.
Президент также подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы конфликт не достиг Франции.
Лидер Франции 26 февраля сообщил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных государств обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Москвой, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя. Позже Макрон пояснил, что «не исключать что-то не означает делать это».