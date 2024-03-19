Во время весеннего призыва электронные повестки будут приходить в тестовом режиме

Согласно закону, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Кроме того, оповещение о повестке будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.