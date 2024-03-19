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Мурадов поддержал проект об упразднении решения о передаче Крыма УССР

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что признание недействительным решения о передаче Крыма УССР станет восстановлением справедливости по отношению к событиям 1954 года, когда «делали что хотели с Крымом, а людей никто не спрашивал».

Источник: РИА "Новости"

Законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму и размещен в думской электронной базе. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР.

«Это восстановление некой справедливости и зачистка тех нарушений, которые были допущены в 1954 году, когда делали что хотели с Крымом, а людей никто не спрашивал», — сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».