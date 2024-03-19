Иван Яцких покинул должность министра труда и занятости населения Воронежской области

Пост министра труда и занятости населения Воронежской области покинул Иван Яцких. Указ об освобождении от замещаемой должности подписал губернатор Александр Гусев во вторник, 19 марта.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что Иван Яцких увольняется в связи с досрочным прекращением своих полномочий и по своей инициативе.
На должность руководителя департамента (так министерства назывались ранее — прим. РЕД.) труда и занятости населения Воронежской области Иван Яцких был назначен в феврале 2023 года.
Ранее Иван Яцких занимал должность руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области с февраля 2018 года до января 2022-го, после чего перешел на работу в Роструд, где работал начальником управления осуществления федерального надзора в сфере труда.
Предыдущий руководитель департамента труда и занятости Юрий Бай был освобожден от должности в сентябре 2022 года. Он уволился по собственной инициативе.