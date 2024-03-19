На майских праздниках у воронежцев будет девять выходных

Воронежцам напомнили, насколько длинными будут майские выходные. Они, между прочим, уже не за горами, осталось меньше полутора месяцев.
Начнутся праздники еще в апреле — 29-го и 30 числа. 1 мая, само собой, тоже будет выходным.
Затем будут следовать два рабочих дня — 2 и 3 мая. И снова выходные — 4 и 5 мая.
Потом последует рабочая неделя чуть побольше — 6, 7 и 8 мая. День победы 9 мая, который на этот раз придется на четверг, естественно будет выходным. Как и последующие три — 10, 11 и 12 мая.
Таким образом, с 29 апреля по 12 мая у жителей Воронежской области будет девять выходных.