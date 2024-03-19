Макрон и Щольц условились поговорить с Путиным в «правильный момент»

«Прямые переговоры (с Владимиром Путиным — прим. Life.ru) были более года назад. То же самое и у других, кто активно с ним разговаривал: в частности, Эмманюэля Макрона. Мы оба сказали, что сделаем это вновь, но для этого нужен правильный момент», — уточнил Шольц во время конференции Europe 2024 в Берлине.
По мнению канцлера, Запад должен дать понять Москве, что будет поддерживать Киев так долго, как это потребуется. Шольц уверен, что завершением конфликта должен стать «справедливый» мир, а не выполнение Украиной российских условий.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступил с анонсом очередного пакета военной помощи для Украины объёмом около 500 миллионов евро. Детали он раскрывать пока не стал.