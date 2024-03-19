Макрон и Щольц условились поговорить с Путиным в «правильный момент»

«Прямые переговоры (с Владимиром Путиным — прим. Life.ru) были более года назад. То же самое и у других, кто активно с ним разговаривал: в частности, Эмманюэля Макрона. Мы оба сказали, что сделаем это вновь, но для этого нужен правильный момент», — уточнил Шольц во время конференции Europe 2024 в Берлине.