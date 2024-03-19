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Госдума РФ приняла законы об освобождении контрактников от уголовного наказания

Депутаты Госдумы приняли два закона, которые закрепляют механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период специальной военной операции.

Ранее мы рассказывали, что такой механизм распространится на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой и средней тяжести, за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности, а также против основ конституционного строя и безопасности государства. Таким образом при заключении контракта с ВС РФ дела будут приостановлены, а вид наказания будет изменен на условный срок.

Однако, если после начала военной службы по контракту человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

Важно отметить, что изменения не коснутся тех осужденных, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства, а также осужденных за терроризм.

закон
Госдума