Франция готовит контингент для отправки на Украину, сообщила СВР

«Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек», — отметил глава ведомства.
Французское подразделение станет приоритетной целью российских военных, подчеркнул он.
Нарышкин отметил, что во французской армии заметно обеспокоены возросшим числом французов, погибших на Украине.
По словам главы СВР, во Франции признают, что таких потерь за рубежом Париж не знал со времен войны в Алжире во второй половине XX века.
Из-за этого в военном руководстве страны опасаются недовольства в среде действующих офицеров среднего звена французской армии.