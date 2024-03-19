Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция готовит контингент для отправки на Украину, сообщила СВР

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Франция готовит контингент для отправки на Украину, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, его слова приводит пресс-бюро спецслужбы.

Источник: РИА "Новости"

«Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек», — отметил глава ведомства.

Французское подразделение станет приоритетной целью российских военных, подчеркнул он.

Нарышкин отметил, что во французской армии заметно обеспокоены возросшим числом французов, погибших на Украине.

По словам главы СВР, во Франции признают, что таких потерь за рубежом Париж не знал со времен войны в Алжире во второй половине XX века.

Из-за этого в военном руководстве страны опасаются недовольства в среде действующих офицеров среднего звена французской армии.