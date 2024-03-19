Франция готовит контингент для отправки на Украину, сообщила СВР

«Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек», — отметил глава ведомства.