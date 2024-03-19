Лукашенко рассказал о строительстве космических спутников для России

По его словам, здесь «есть взаимопонимание с российской стороной и сотрудничество выстраивается на взаимовыгодной основе». «Путин насчет этого молодец. Они не жалеют денег ради того, чтобы нас поддержать как космическое государство. Мы с ними рассчитаемся по другим направлениям. У нас предприятие мощное есть, которое производит спутники, в том числе в интересах России», — пояснил Лукашенко.