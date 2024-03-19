Лукашенко рассказал о строительстве космических спутников для России

На встрече с участниками основного экипажа 21-й экспедиции на МКС белорусами Олегом Новицким и Мариной Василевской, Лукашенко отметил, что для организации космических полетов с участием белорусов в будущем потребуется решать вопросы финансирования.
По его словам, здесь «есть взаимопонимание с российской стороной и сотрудничество выстраивается на взаимовыгодной основе». «Путин насчет этого молодец. Они не жалеют денег ради того, чтобы нас поддержать как космическое государство. Мы с ними рассчитаемся по другим направлениям. У нас предприятие мощное есть, которое производит спутники, в том числе в интересах России», — пояснил Лукашенко.
В данной связи от отметил, что сейчас белорусскими специалистами ведется работа над созданием спутника с высоким разрешением. «Продвинулись в этом плане», — добавил Лукашенко.
«Когда санкции ввели, думали, что мы рухнем. А оказалось, что мы востребованы, особенно в космической отрасли Российской Федерации. Сейчас востребованность очень высокая со стороны космического сегмента экономики Российской Федерации», — резюмировал он.