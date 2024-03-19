Поднятие флага РФ в детсадах и вузах станет обязательным с 1 сентября 2024 года

Ранее эта норма распространялась только на школы. Теперь с 1 сентября 2024 года флаги появятся над всеми детскими садами, колледжами и вузами — в том числе и над частными. допускается установка флагштока на территории образовательного учреждения. Размещение будет постоянным.
Авторами инициативы стала многочисленная группа депутатов от разных фракций и сенаторов. Они пояснили, что использование государственного флага — это важный элемент в воспитании детей и молодёжи и формировании у них духовно-нравственных ценностей. Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О Государственном флаге Российской Федерации».
Напомним, еженедельная церемония с поднятием флага России и исполнением государственного гимна в российских школах появилась 1 сентября 2022 года. Тогда же были введены специальные уроки «Разговоры о важном».