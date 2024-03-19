Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поднятие флага РФ в детсадах и вузах станет обязательным с 1 сентября 2024 года

Госдума РФ приняла законопроект об обязательном вывешивании государственного флага во всех учебных и дошкольных учреждениях. Об этом сообщил телеканал «360».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Ранее эта норма распространялась только на школы. Теперь с 1 сентября 2024 года флаги появятся над всеми детскими садами, колледжами и вузами — в том числе и над частными. допускается установка флагштока на территории образовательного учреждения. Размещение будет постоянным.

Авторами инициативы стала многочисленная группа депутатов от разных фракций и сенаторов. Они пояснили, что использование государственного флага — это важный элемент в воспитании детей и молодёжи и формировании у них духовно-нравственных ценностей. Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О Государственном флаге Российской Федерации».

Напомним, еженедельная церемония с поднятием флага России и исполнением государственного гимна в российских школах появилась 1 сентября 2022 года. Тогда же были введены специальные уроки «Разговоры о важном».

образование
Госдума