Конгресс и Белый дом достигли договоренностей по бюджету США до конца финансового года

Как уточнил спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), «договоренности были достигнуты по ассигнованиям по линии Министерства внутренней безопасности США, что позволит завершить процесс ассигнований на 2024 финансовый год». «Лидеры Сената и Палаты представителей и Белый дом достигли договоренностей по завершению работы над последним пакетом законопроектов об ассигнованиях на весь год», — также подчеркивается в заявлении лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк). По его словам, профильные комитеты в обеих палатах Конгресса завершают работу над документами для скорейшего их рассмотрения.