Конгресс и Белый дом достигли договоренностей по бюджету США до конца финансового года

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Белый дом, а также демократы и республиканцы в Конгрессе достигли окончательных договоренностей, которые позволяют обеспечить необходимые средства для работы федерального правительства до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября). Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена.
«Мы достигли договоренностей с лидерами Конгресса относительно оставшихся законопроектов о финансировании на весь год. Палата представителей и Сенат сейчас завершают работу над пакетом законопроектов, чтобы их можно было быстро вынести на голосование, и я сразу же их подпишу», — отметил американский лидер.
Как уточнил спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), «договоренности были достигнуты по ассигнованиям по линии Министерства внутренней безопасности США, что позволит завершить процесс ассигнований на 2024 финансовый год». «Лидеры Сената и Палаты представителей и Белый дом достигли договоренностей по завершению работы над последним пакетом законопроектов об ассигнованиях на весь год», — также подчеркивается в заявлении лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк). По его словам, профильные комитеты в обеих палатах Конгресса завершают работу над документами для скорейшего их рассмотрения.
Принятие указанных законопроектов позволит США избежать приостановки работы ряда федеральных структур из-за прекращения финансирования. Такое развитие событий могло бы последовать в предстоящие выходные.
Ранее в этом месяце Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о продолжении финансирования ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.