Все воронежские детсады и вузы будут обязаны вывешивать флаг России

С 1 сентября 2024 года все образовательные учреждения, а не только школы, должны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации. Государственные символы появятся в детских садах, колледжах, техникумах и вузах, независимо от их формы собственности. Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняли депутаты Государственной Думы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента во вторник, 19 марта.