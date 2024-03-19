Все воронежские детсады и вузы будут обязаны вывешивать флаг России

С 1 сентября 2024 года все образовательные учреждения, а не только школы, должны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации. Государственные символы появятся в детских садах, колледжах, техникумах и вузах, независимо от их формы собственности. Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняли депутаты Государственной Думы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента во вторник, 19 марта.
Проект федерального конституционного закона был внесен в палату парламента 1 февраля. В конце месяца документ был одобрен в первом чтении. В пояснительной записке к законопроекту указано, что в случаях, когда образовательные организации размещаются в многоквартирных домах, флаг постоянно будет установлен в помещениях, являющихся их территорией. В праздничные дни он будет дополнительно вывешен и на самих зданиях.
— Государственный флаг Российской Федерации является одним из важнейших государственных символов страны для каждого гражданина, символом народного единства, проявления патриотических чувств и принадлежности к российскому народу, огромной стране с великой историей. Его использование в воспитательном процессе является важным элементом формирования духовно-нравственных ценностей на всех уровнях образования — от детского сада до вуза, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее требование о постоянном размещении флага распространялось только на общеобразовательные школы. Для остальных образовательных организаций это не являлось обязанностью. Флаги начали поднимать еженедельно во всех российских школах с 1 сентября 2022 года.